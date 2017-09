L’étau se resserre sur «L’imposteur»

L’étau se resserre sur Marc-André Grondin... ou plutôt Youri... ou plutôt Philippe dans «L’imposteur», qui amorce sa deuxième - et ultime - saison lundi prochain à TVA. Cette escalade rapide des tensions ravira tous ceux qui avaient trouvé la série lente à démarrer en 2016. Parce qu’en 2017, c’est tout le contraire.

Le sentiment d’urgence établi en seconde moitié d’automne continue effectivement d’opérer à fond. C’est du moins ce qu’on retient des deux premiers épisodes de cette suite attendue par 1 130 000 téléspectateurs. Alors qu’on avait mis (un peu) trop de temps à placer les pions en septembre dernier, on replonge au coeur du suspense sans trop hésiter cette année.

La reprise est tellement rapide qu’il faudrait éviter de rater le résumé des 10 premiers épisodes présenté en tout début d’heure, car vous risquez d’être perdu. (Si vous avez regardé la finale en rediffusion lundi soir, vous pouvez relaxer.)

Révélation

Riche en rebondissements, la première saison de «L’imposteur» s’était terminée en point d’exclamation quand Gaïa (Sophie Desmarais), la soeur de Youri (Marc-André Grondin), avait avoué à Philippe (encore Marc-André Grondin) qu’elle connaissait sa double identité depuis le début puisque c’est elle qui avait tué son frère adoptif. Elle l’avait atteint fatalement d’un coup de bouilloire en plein crâne parce qu’en plus d’être un enquêteur aux stupéfiants, Youri était avant tout un pourri.

Quant à Jean-Christophe (Denis Bouchard), le comptable pédophile au fait du secret de Philippe, il s’était enfui avec 20 kilos de drogue. Sans surprise, son exil sera de courte durée...

Intrigues prometteuses

De toutes les avenues qui devraient être explorées durant cette deuxième saison, celle concernant la relation de plus en plus ambiguë entre Philippe et Gaïa nous semble la plus prometteuse. En effet, les indices de rapprochement abondent au cours des deux premières heures.

Certes, aucun lien de sang n’unit les deux personnages, mais n’empêche. Qu’une jeune femme tombe amoureuse du jumeau de celui qu’elle considérait comme son frère et tortionnaire nous apparaît délicieusement tordu.

Pour ce qui est du reste, Philippe continue - non sans peine - de cacher sa véritable identité. On voit mal comment cette aventure pourrait bien finir pour notre antihéros préféré. Plus le temps passe, plus une conclusion hollywoodienne paraît improbable.

Finaliste au prix Gémeaux du Meilleur premier rôle masculin, Marc-André Grondin continue de briller sous les traits de Philippe.

Sans jamais trop en faire, le comédien traduit parfaitement la peur qui tenaille le pauvre homme: celle d’être démasqué. Dans le rôle de Marianne, la mère de Youri, Marie Brassard apporte des moments de légèreté salutaires au thriller.

Quelques nouveaux visages viennent pimenter ce dernier blitz de 10 épisodes, à commencer par Maxim Gaudette. L’acteur, qu’on ne voit malheureusement pas assez souvent sur nos écrans, incarne Charles, un collègue d’Isabelle (Catherine de Léan). Johanne Fontaine, Robin Aubert et Louis Champagne feront aussi des apparitions.

Bien qu’on risque de s’ennuyer des revirements-chocs de «L’imposteur», Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau ont témoigné d’une belle sagesse en fermant les livres après seulement deux saisons. Parce qu’il aurait été ridicule de continuer à placer Philippe au bord du précipice sans jamais le faire tomber, la série devait s’arrêter.