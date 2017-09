Paul Shoiry quitte le municipal, mais ouvre la porte au provincial

La tête pleine de projets pour 2018, le conseiller et ancien maire de Sillery Paul Shoiry quitte la vie politique municipale, mais ouvre la porte à un saut au provincial ou au fédéral.

Après des mois de réflexion, Paul Shoiry a finalement décidé de tirer un trait sur ses années en politique municipale, après une longue carrière durant laquelle il a été élu pratiquement sans interruption depuis 1990. Il ne se représentera pas pour un autre mandat en novembre.

Le conseiller représentant de Saint-Louis–Sillery l’a annoncé à la presse mardi matin, dans son fief de Sillery, devant la bibliothèque Charles.-H.-Blais.

La décision «très personnelle» a été «difficile à prendre» parce que la passion pour la politique municipale était toujours présente, mais aussi parce que ses proches et ses commettants de Sillery lui ont manifesté leur désir qu’il reste, a-t-il affirmé.

«J’ai plusieurs projets que j’ai en tête depuis un certain temps», a-t-il confié.

Parmi ceux-ci figurent le retour au service public, ou encore un emploi dans le privé ainsi que des projets personnels et familiaux. Mais aussi un saut en politique à un autre niveau.

«Je n’exclus rien. Ce n’est pas dans mes priorités, ce n’est pas dans mes choix. Je ne vise pas nécessairement à devenir député provincial ou fédéral. Mais j’aime travailler avec les gens, j’aime représenter les gens, j’aime influencer les choses. Alors dans ma réflexion des derniers mois, j’ai écrit ça sur ma liste. On verra. Peut-être que ça se présentera, peut-être que non.»

Des partis politiques aux paliers supérieurs l’ont d’ailleurs déjà sollicité, a-t-il révélé.

Le Journal de Québec avait révélé en juillet que M. Shoiry avait été approché par le parti Québec 21, qui jugeait «probable» de le recruter au sein de ses troupes. À aucun moment il n’a songé à s’y joindre. «Non, parce que j’ai toujours dit à M. (Jean-François) Gosselin, que je respecte beaucoup, que la première chose que je dois faire c’est de faire le choix de me représenter ou non.» Le chef de Québec 21 a été «très déterminé» et est revenu souvent à la charge, a-t-il soutenu, mais «ça n’a jamais été plus loin que ça».

M. Shoiry a l’intention de compléter son mandat, mais ne veut pas pour l’instant se prononcer sur le candidat Régis Labeaume pour les prochaines élections à la mairie. Pas plus qu’il n’appuiera publiquement un candidat ou un autre, a-t-il avisé.

Paul Shoiry a été élu pour la première fois comme conseiller à Sillery en 1990. Il est devenu maire de l'ancienne ville en 1994. Lors des fusions, en 2001, il a été réélu comme conseiller dans la nouvelle grande ville. Il a fait une pause d'un mandat, en 2009, en raison de la maladie de son épouse. Il a repris le collier en 2013.