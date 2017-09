Plus de 60 maisons détruites par les incendies dans la région de Cariboo

Au total, 62 maisons ont été détruites à ce jour par les incendies de forêt qui ravagent la région de Cariboo, en Colombie-Britannique, ont annoncé les autorités locales mardi.

De loin le secteur le plus touché par les incendies monstres qui ravagent la province de l’ouest, la région de Cariboo a aussi perdu 140 bâtiments annexes, comme des granges, garages et cabanons, pour un total de plus de 200 structures rasées. Ces chiffres risquent toutefois de continuer à grimper, puisque des secteurs de la région n’ont pas encore été évalués, les incendies faisant toujours rage.

«J’aimerais exprimer mes sincères regrets à ceux qui ont perdu leur maison et autres bâtiments dans la région de Cariboo. J’encourage nos communautés à offrir de l’amour et de l’aide à ces familles comme nous savons si bien le faire dans la région», a affirmé le président du district régional de Cariboo, Al Richmond, dans un communiqué.

D’autres régions, dont celle de Thompson-Nicola, ont aussi grandement souffert des incendies. Le 1er août dernier, le gouvernement britanno-colombien évoquait que jusqu’à 300 bâtiments pouvaient avoir été rasés en juillet dans la province.

En date du lundi 4 septembre, plus de 1,16 million d’hectares de forêt avaient été ravagés en Colombie-Britannique par 1207 incendies depuis le 1er avril. À elle seule, la région de Cariboo représente 879 276 hectares brûlés.

À titre de comparaison, seuls 6613 hectares de forêt ont été touchés par des incendies au Québec cette année, selon les données de la SOPFEU.