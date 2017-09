Pour un encadrement plus serré de l'école à la maison

Les commissions scolaires et les directeurs d’école réclament un encadrement plus strict de l’école à la maison.

Les consultations entourant le projet de loi 144 ont débuté mardi à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit notamment un encadrement plus uniforme pour les enfants qui sont scolarisés à la maison puisqu’il y a présentement 72 commissions scolaires et 72 «façons de faire différentes», a indiqué le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Or les commissions scolaires et les directeurs d’école demandent à Québec d’aller encore plus loin que ce que prévoit le projet de loi, en s’assurant notamment que le «projet d’apprentissage» qui définit ce qui est enseigné à la maison soit conforme à ce qui est enseigné à l’école, dans les programmes de formation.

«Lorsque les parents décident de scolariser l’enfant à la maison, au-delà de la méthode d’enseignement, il y a ce que l’on enseigne. L’enfant qui souhaitera revenir dans le réseau scolaire, s’il n’a pas suivi de manière assez rigoureuse le programme de formation, il aura des retards», a expliqué Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires (FCSQ).

La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement va jusqu’à réclamer que les enfants scolarisés à la maison passent tous les examens prévus par le ministère, tant à la fin du primaire qu’au début du secondaire. Présentement, ces enfants n’ont à passer que les épreuves ministérielles de la fin du secondaire pour obtenir leur diplôme.

De son côté, l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec réclame le pouvoir d’imposer des évaluations obligatoires aux enfants scolarisés à la maison. Plusieurs de ces élèves ne réussissent pas les épreuves ministérielles de la fin du secondaire, a indiqué sa présidente, Jennifer Maccarone.

Payer pour des services à l’école?

Par ailleurs, la FCSQ aimerait pouvoir facturer les parents d’enfants scolarisés à la maison pour des services complémentaires offerts par l’école, en orthopédagogie ou en orthophonie, par exemple.

«La Fédération comprend et admet que des enfants pourraient bénéficier avantageusement des services complémentaires offerts dans les établissements. Mais le choix de la scolarisation à la maison implique aussi le choix d’une organisation scolaire différente et d’un accès distinct au soutien», peut-on lire.

Le président de la FCSQ, Alain Fortier, a aussi précisé que l’accès aux services complémentaires pour les enfants scolarisés à la maison pourrait aussi être possible si Québec ajustait à la hausse le financement accordé.

Cette requête a fait réagir le député caquiste Jean-François Roberge, préoccupé par une éventuelle facturation qui pourrait s’apparenter aux «frais accessoires» en éducation. «J’y vois une dérive très grande», a-t-il lancé.