Poux à l’école : les parents avertis assez rapidement?

Les directions d’établissements scolaires ont-ils le devoir d’avertir les parents dès que des cas de poux sont rapportés à l’école?

S’il est évident qu’il n’est pas nécessaire de prévenir tout le monde pour un seul cas, à quel moment la direction a-t-elle le devoir d’en informer les jeunes et leurs parents?

La directive officielle de la santé publique indique qu’il faut attendre que 10% d’un groupe soit infesté avant de prévenir les familles, indique Mario Dumont dans son émission.

Selon le docteur Julio Soto, de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ce n’est pas parce qu’il n’y a qu’un cas ou deux qu’on ne s’en préoccupe pas.

«La lettre d’avertissement est envoyée aux parents de l’enfant, mais pas à tout le monde», confirme le spécialiste en Santé publique.

Lorsque le taux d’infestation touche les 10%, il s’agit d’une éclosion, ou en d’autres mots, une épidémie.

«Si on n’arrive pas à contrôler l’éclosion, on n’arrive plus à contrôler la transmission», ajoute le médecin.

La première ligne de défense pour lutter contre les poux, selon le spécialiste, ce sont les parents.

«On a beaucoup outillé les parents pour examiner la tête des enfants. Tout parent qui a un enfant au primaire devrait être capable de le faire.»

Même si les poux ne sont pas très dangereux, ce sont les traitements, à base d’insecticides, qu’il faut éviter de multiplier.

«C’est déjà arrivé que des mauvais diagnostics mènent à de mauvais traitements. Il a fallu traiter deux fois des enfants avec ces insecticides, donc ça des effets sur la santé», précise le Dr Soto.

Si les poux sont souvent vus comme un problème d’hygiène ou de malpropreté, c’est une fausse perception.

Tout être humain peut être infesté. Cependant, quelques observations laissent croire à l’existence d’une réceptivité ou d’une résistance accrue chez certains individus, probablement liées à leur état immunitaire, selon une étude de l’INSP.

«Les poux sont des insectes hématophages (il boit du sang pour vivre). À une autre époque, c’était même bien vu. Comme la saignée était considérée comme un traitement, les poux étaient amplement tolérés», ajoute le Dr Soto.

«Les poux sont des insectes de 300 millions d’années, et nous avons les humains, bien simples, 4 millions d’années. Ils ont développé des capacités d’adaptation phénoménales. Ils sont capables de résister à presque tout.»

Par ailleurs une recrudescence de la présence des poux est clairement observée.

Il y a eu une année 15 000 enfants touchés dans plusieurs écoles du Québec, et ce sans éclosion, donc plusieurs milliers de cas, sans épidémie officielle.

Mode de transmission

1- Les poux, peu importe le stade du cycle de vie (nymphe ou adulte), peuvent se transmettre d’un hôte infesté à un hôte non infesté.

2- Les nymphes du troisième stade et les jeunes adultes, les plus mobiles, seraient les principaux responsables de la transmission de l’infestation à un nouvel hôte.

3- Le mode de transmission le plus fréquent et le plus facile pour les poux est le contact direct avec un hôte non infesté (de tête à tête).

4- La transmission par des effets personnels (brosse à cheveux, peigne, chapeau, taie d’oreiller, etc.) est probable, mais elle serait moins fréquente que la transmission de tête à tête.

5- Le risque d’attraper des poux de tête par les tapis, les meubles ou d’autres surfaces est considéré comme négligeable.

Source: INSPQ

Examen des cheveux

1- L'examen des cheveux des enfants doit être fait par les parents, idéalement une fois par semaine, surtout pendant les périodes critiques – soit à l'automne et à l'hiver – et pendant l’été si l’enfant fréquente un camp de vacances.

2- Si quelqu’un de l'entourage a des poux, un examen quotidien peut être nécessaire.

3- Les experts recommandent d’effectuer cet examen à mains nues et d’appliquer du revitalisant sur les cheveux avant de passer le peigne fin.

4- Le revitalisant pour les cheveux ralentit les poux et peut même aller jusqu’à les rendre inactifs; ils sont alors plus faciles à trouver et à enlever.

5- Toutefois, les revitalisants sont contre-indiqués si l’on utilise en même temps ou prévoit l’utilisation de la perméthrine, car ils diminuent l’efficacité de ce type de pédiculicide.

6- Le passage du peigne fin doit être fait de façon systématique, d’un côté à l’autre de la tête.

Source: INSPQ