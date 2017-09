Quelle accusation pour la mère de la petite victime?

Depuis la découverte d’un petit garçon de 2 ans en arrêt cardiorespiratoire dans un logement de Bécancour vendredi, la SQ privilégierait la thèse du drame familial. La mère de l’enfant a été arrêtée dimanche et pourrait être accusée de meurtre, ce matin, au palais de justice de Trois-Rivières.

Vendredi soir, les policiers et ambulanciers ont été appelés à se rendre dans un immeuble de la rue Cyr où ils ont découvert un bambin en arrêt cardiorespiratoire. Ils ont tenté de réanimer l’enfant sans succès. Son décès a été constaté à l’hôpital.

La mère de 39 ans a aussi été conduite au centre hospitalier. Elle a été hospitalisée puis mise en état d’arrestation dimanche.

Moins souriante

Selon des voisins, la femme et son bébé sont déménagés de Montréal à Bécancour, il y a un an et demi, à la suite d’une séparation. La mère de l’enfant était de nature cordiale avec le voisinage, mais était moins souriante depuis quelque temps et semblait être en difficultés financières.

Le frère de la mère s’est présenté à l’appartement samedi midi, mais n’a pas voulu s’adresser aux médias, et a simplement rappelé qu’il y avait une enquête en cours.

Une voisine perturbée par les événements a raconté que la jeune victime avait célébré son deuxième anniversaire, il y a quelques semaines à peine.

«On a vu ça cet été, des gens sont venus avec des cadeaux et des ballons, ça ne fait pas longtemps... Moi-même, j’ai une fille de quatre ans, c’est sûr que ça vient me chercher», a dit Isabelle Grenier.