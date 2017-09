Réduire les vivres aux cégeps anglophones, une bonne idée?

Jean-François Lisée souhaite revoir le fonctionnement des cégeps de langue anglaise, lesquels accueillent un nombre grandissant d'étudiants francophones ou allophones.

À quelques jours du congrès de son parti, qui aura lieu la fin de semaine prochaine à Montréal et où il sera soumis à un vote de confiance, le chef péquiste compte faire du dossier de la langue d'enseignement aux études supérieures l’une de ses priorités.

Pour M. Lisée, il n’est pas question cependant d’étendre la loi 101 aux cégeps anglophones. Ce qui n’empêche pas cette idée de circuler au sein de son parti. On pourrait le faire indirectement, par exemple en réduisant les vivres de ceux auxquels sont inscrits les étudiants francophones.

«Il y a des façons de faire en sorte que le cégep anglophone ne soit pas un bar ouvert extensible», a expliqué mardi en conférence de presse le chef du PQ, qui parle plutôt d’«un point d’équilibre» en matière d’éducation en langue anglaise pour les francophones et les allophones.

Il y a visiblement un «malaise» sur ce sujet, notent les commentateurs de «La Joute», animée par Paul Larocque, à l’antenne de LCN.

«Ce que ça veut dire, c’est que le chef est en train de négocier avec des militants...et il ne veut pas se commettre tout de suite, car il ne sait pas encore ce qui va arriver dans l’atelier [pendant le congrès du PQ] où ça va être discuté, affirme Bernard Drainville, qui s’oppose par ailleurs à l’application de la loi 101 dans les cégeps.

Cette proposition consisterait à faire baisser le financement des cégeps anglophones pour le ramener au poids historique de la communauté anglophone au Québec. Ainsi, la part du budget total consacré à l’éducation collégiale que pourraient toucher ces établissements équivaudrait au taux d’anglophones dans la province. 10% d’anglos signifierait 10% du budget, observe l’ancien député péquiste.

Par la porte d'en arrière

«Actuellement, ce n’est pas comme ça que ça marche, poursuit-il. Tu as droit à un budget par tête de pipe. Alors si tu as des étudiants francophones qui vont dans un cégep anglophone, ça augmente le budget de ce cégep... On a raison de dire que [Le PQ] est en train de faire par la porte d’en arrière ce qu’il ne veut pas faire par la porte d’en avant.»

Sur le fond, la manœuvre en est une d’«une grande mesquinerie», selon le jouteur Luc Lavoie. «Je trouve ça presque suicidaire de leur part», dit-il, en rappelant que la maîtrise de la langue anglaise est une chose «essentielle». «C’est quoi cette histoire, c’est une lubie, une obsession des séparatistes qui me tape sur les nerfs.»

«Nos écoles enseignent tellement mal l’anglais qu’on sort du secondaire et on ne le parle pas», déplore-t-il. L’analyste politique évoque le cas de nombreux jeunes francophones qui ont fait tout leur parcours dans la langue de Molière avant d’aller pendant deux ou trois ans dans un cégep anglophone pour améliorer leurs connaissances dans la deuxième langue. Et après, ceux-ci «sont allés à l’Université de Montréal ou à l’UQAM, ou à l’Université Laval», ajoute-t-il.

De son côté, le jouteur invité, Antoine Robitaille, dit comprendre sur le fond cette intention de vouloir limiter l’afflux de francophones dans les cégeps anglophones, «souvent les plus gros, comme le cégep Dawson», précise-t-il. De toute façon, il est facile d’apprendre l’anglais aujourd’hui notamment sur Internet ou dans des classes d’immersion, avance-t-il.

Mais attention, la langue française ne peut pas constamment être imposée, souligne en terminant Bernard Drainville. «Il faut que ce soit une langue librement choisie, sinon, elle deviendra une langue qui sera le contraire de la langue de la liberté.»