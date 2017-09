Soupir de soulagement pour des voyageurs québécois

Une poignée de voyageurs québécois, qui imploraient Sunwing sur nos ondes hier d’aller les chercher à Saint-Martin dans les Antilles françaises à l’arrivée d’Irma, poussent un soupir de soulagement, ce matin.

Nicolas Gravel ainsi que les quelques Québécois qui logeaient à l’hôtel Sunesta Maho Beach sont rapatriés en avance par Sunwing aujourd’hui.

«C’est une bonne nouvelle. On a su hier qu’il y aurait un avion pour Toronto et un autre pour Montréal. Notre vol est à 8h45 ce matin», a raconté M. Gravel via FaceTime alors qu’il se trouvait dans un autobus qui le conduit à l’aéroport de Saint-Martin. «On est heureux, on a le sourire», ajoute le voyageur.

Les Québécois sont soulagés d’avoir pu obtenir un vol de retour, car l’aéroport de Saint-Martin sera fermé dès 14h en raison de l’arrivée de l’ouragan.

«On devait partir jeudi, on n’a pas complété notre voyage, mais c’est bien correct. On va vivre ça au Québec», dit M. Gravel.

Après sa sortie sur les ondes de LCN, hier, la compagnie Sunwing a rapidement communiqué avec les voyageurs, fait savoir M. Gravel.

«Ça s’est bien déroulé. On a su qu’il y aurait des avions. Votre pouvoir [celui des médias] est apprécié», conclut Nicolas Gravel.