Trudeau discute du dossier Boeing avec le gouverneur du Missouri

Le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre, mardi, que le conflit entre Boeing et Bombardier pourrait coûter d’éventuels emplois au Missouri au cours d’une conversation avec le gouverneur de cet État, Eric Greitens.

Lors de l’appel téléphonique, M. Trudeau a tenu à évoquer le nombre d’emplois qui découleraient de l’achat de 18 avions Super Hornet de Boeing par le gouvernement canadien. La chaîne de production de l’avion de chasse est, en grande partie, installée dans cet État.

Cette manoeuvre survient alors que le président de Boeing International, Marc Allen, a indiqué à différents médias, dont le «Globe and Mail», ne pas avoir l’intention d’abandonner sa plainte contre Bombardier. Le géant de l’aéronautique américain accuse sa rivale québécoise d’avoir écoulé des appareils de la gamme CSeries en bas du prix coûtant sur le marché américain.

Cette plainte fait actuellement l’objet d’une enquête menée par le Département du Commerce des États-Unis.

Depuis le début de ce conflit commercial, le Canada a défendu Bombardier, en plus de demander à Boeing d’abandonner son recours en mai dernier. Le gouvernement Trudeau a aussi laissé planer la menace de ne finalement pas se procurer des avions de combat de Boeing, qui devaient servir à combler les besoins opérationnels à court terme de l’Aviation royale canadienne.

«Le Canada examine actuellement ses achats militaires liés à Boeing, au moment où cette société adopte des mesures commerciales injustes et agressives à l’égard du secteur canadien de l’aérospatiale. Pendant ce temps, Boeing reçoit des milliards de dollars de soutien de la part de municipalités, d’États et du gouvernement fédéral américains», a souligné le gouvernement, mardi, dans un compte-rendu de la conversation téléphonique.

Selon Ottawa, les échanges commerciaux entre le Canada et le Missouri ont atteint 8,2 millions $ US en 2016 et ont généré 163 800 emplois dans cet État.