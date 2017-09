Un ancien président du NPD appuie Guy Caron

Brian Topp, un ancien président du Nouveau Parti démocratique (NPD) et conseiller de Jack Layton, a donné son appui à Guy Caron dans la course à la direction du NPD.

«J'appuie Guy Caron, car il comprend que la meilleure, et probablement la seule voie, pour former le prochain gouvernement passe par une coalition gagnante unissant les progressistes du Québec et ceux du reste du pays», a expliqué Brian Topp dans un long message publié sur sa page Facebook mardi.

Le natif de Longueuil et ancien candidat à la direction après le décès de Jack Layton a aussi estimé que Guy Caron «partage avec conviction les valeurs fondamentales du Nouveau Parti Démocratique».

«Guy Caron peut nous rassembler, en bâtissant sur ce que nous avons de plus inspirant à offrir et nous aidera à franchir un nouveau cap», a ajouté M. Topp.

Guy Caron fait partie des quatre candidats toujours dans la course pour succéder à Thomas Mulcair, aux côtés des Ontariens Charlie Angus et Jagmeet Singh et de la Manitobaine Niki Ashton.

Les candidats doivent tenir un dernier débat le 10 septembre à Vancouver. Le vote en ligne s’amorcera le 18 septembre pour se terminer le 1er octobre, date où seront annoncés les résultats du premier tour.

Le prochain chef du NPD sera connu en octobre