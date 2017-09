Une collecte de sang ambitieuse à Rimouski

Héma-Québec s’est donné l’objectif ambitieux d’accueillir 750 donneurs, soit 50 de plus que l’an dernier, pour la collecte de sang qui se déroule mardi et mercredi à Rimouski.

L'entraîneur adjoint de l'Océanic de Rimouski Charles Juneau, qui a été victime d’un accident en mars 2010, encourage fortement les personnes qui peuvent donner à passer à l'action.

«Je venais juste d’embarquer sur la 132 dans le sens de Cacouna. J’ai dépassé un camion semi-remorque. Dans le sens inverse, une auto voulait tourner au restaurant. L’automobile n’a pas vu que je voulais dépasser la semi-remorque et m’a coupé le chemin. Ç’a été un face à face de haute vélocité», a raconté Charles Juneau.

C'est lors de collectes comme celle qui se tient à Rimouski que l'on prélève le sang qui a sauvé Charles Juneau et des centaines d'autres personnes.

«Les besoins en sang vont bien au-delà des chirurgies et des besoins de transfusion massive en raison d’accidents, a souligné Laurent-Paul Ménard, le porte-parole de Héma-Québec. Il y a également des cas de cancer».

Entre 2015 et 2016, le nombre de donneurs à Rimouski a légèrement diminué, passant de 731 à 702. On vise 750 donneurs cette année sur deux jours de collecte.

«On dit aux gens de venir nous voir», a indiqué la conseillère en organisation Sylvie Trudel. «S’il y en a qui ont peur ou qui ne veulent pas donner, on leur dit venez nous voir»! Les bénévoles de Rimouski sont «super accueillants», a-t-elle ajouté.

Donner du sang paraît accessible, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Environ 15 % des personnes qui se présentent sont refusées en raison, par exemple, d’un faible taux de fer dans le sang.

«C’est la cause la plus fréquente, et de loin, a indiqué le porte-parole de Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard. Autrement, ça va être des voyages. Par exemple, des personnes qui vont être allées dans des zones où la malaria va être présente de façon endémique. Donc on va leur dire d’attendre quelques mois.»

Au classement des résultats des collectes de sang, la ville de Rimouski est arrivée l'an dernier bonne deuxième, juste après la municipalité de Plessisville et avant la collecte de sang des Canadiens de Montréal.