50 ans d'histoire, de succès et d'épreuves pour le festival western

Avec ses 50 ans d'histoire et ses 600 000 visiteurs, le festival western de Saint-Tite est aujourd’hui une organisation bien huilée, mais ça n'a pas toujours été le cas.

En 1981, après une émeute, le festival a bien failli disparaître. «On aurait dit que les gens ne voyaient pas à quel point ça pouvait être bon pour la ville de Saint-Tite. Ils voyaient juste les inconvénients», s’est rappelé Gilles Veillette, qui était alors le président du festival.

En 1983, l’événement est au bord de la faillite. «Il n'y avait plus d'électricité dans le bureau. Hydro l'avait coupé. Il n'y avait plus de téléphone non plus», s'est souvenu Gaétan Tessier, qui œuvre comme bénévole à Saint-Tite depuis 1983.

Aujourd'hui, le festival western possède un budget de 8 millions $, contre environ 400 000 $ au début des années 1980. Malgré tout, les organisateurs avaient réussi à attirer le chanteur Johnny Cash en 1984.

Il est bien loin le temps où l'entreprise de bottes western Boulet organisait un premier rodéo pour mousser les ventes. «Il n'y avait pas de chevaux sauvages, ni de taureaux. Juste des épreuves de vitesse», a raconté Reynald Boulet, celui qui a organisé le tout premier rodéo à Saint-Tite.

En 1999, on construit de nouvelles estrades. Puis, en 2004, des inondations frappent le camping et les écuries. «On a sorti les derniers chevaux à 2 h du matin. J'étais dans l'écurie et on voyait juste de l'eau avec des tables qui flottaient», s’est remémoré Pierre Frigon.

En 2007, pour les 40 ans du festival, Kenny Rogers s'arrête à St-Tite. Quelque 700 000 festivaliers ont alors foulé les rues de la ville, un record qui n’a toujours pas été égalé.