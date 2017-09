Après son AVC, Josée Boudreault s’adresse à ses admirateurs

Au lendemain de son deuxième accident vasculaire cérébral (AVC), l’animatrice Josée Boudreault s’est directement adressée à ses admirateurs sur sa page Facebook dans le but de les rassurer.

«Merci pour vos messages, je vais bien, a-t-elle écrit. Heureusement, mon chum a agi rapidement ce qui fait toute la différence. »

Plus que jamais, la vedette s’est montrée résiliente face à cette nouvelle épreuve.

«Je vous fais un gros câlin tout le monde et je le dis encore plus maintenant : ON LÂCHE PAS! s’est-elle exclamée. Je suis là, et c'est ça l'important.»

L’animatrice en a profité pour inviter les gens à consulter les signes d’un AVC sur le site de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

Aucun signe de séquelles

Son conjoint, Louis-Philippe Rivard, a également fourni davantage d’explications sur ce qui s’est passé.

Il a indiqué que ce deuxième incident est «une conséquence d’un résidu du premier AVC».

«Et en mots simples c'est comme si il y avait eu une petite gale dans une couche de l'artère et hier elle a décollé, a-t-il précisé. Bien sûr ils vont suivre ça de très près et avec le fort anticoagulant qu'elle a reçu hier, il n'y a plus rien.»

Heureusement, il souligne qu’il «ne semble pas y avoir de séquelles de ce 2e AVC», en raison de l’intervention rapide des spécialistes médicaux.