Aucun accro à la sécurité lié aux «pantalons de clown»

Les «pantalons de clown» arborés par les policiers et les constables spéciaux lors des moyens de pression n’ont soulevé aucun enjeu de sécurité, plaident les opposants au projet de loi obligeant le port de l’uniforme.

Les auditions publiques concernant le projet de loi 133 se sont déroulées mercredi à l’Assemblée nationale. Déposée par le ministre de la Sécurité, la pièce législative vise à obliger les policiers et les constables spéciaux à ne pas altérer l’uniforme, notamment pour des raisons de sécurité.

«On espère que ça n’arrivera jamais, mais s’il y avait, par exemple, un attentat au Québec et que des gens se faufilaient dans les rangs des policiers en ne portant pas l’uniforme [...] Dans des interventions d’urgence, dans des moments où il pourrait y avoir de la confusion, il faut s’assurer de la sécurité de tout le monde», a illustré le ministre Martin Coiteux.

Le discours a trouvé écho chez l’Association des directeurs de police du Québec qui, sans pointer de cas précis, affirme que les autocollants, les casquettes et les pantalons de camouflage peuvent porter à confusion. «Vous avez des gens qui ne répondent pas à la porte parce qu’ils ne sont pas sûrs que ce sont des policiers», a affirmé le vice-président Danny McConnell.

Aucun accro

Ces arguments ne tiennent toutefois pas la route, selon les policiers et les constables spéciaux. «Ce qui a toujours été une priorité pour nous, c’est de ne pas affecter la sécurité des citoyens et la qualité des services aux citoyens», a assuré le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), Yves Francoeur.

Même son de cloche du côté du Syndicat des constables spéciaux, qui n’a répertorié aucun accro à la sécurité dans l’exécution de ses tâches. Même l’inspecteur-chef Patrick Bélanger, de la Sûreté du Québec, qui est en faveur du projet de loi 133, n’a pu en évoquer en ses rangs.

Rapport de force

Les policiers et constables spéciaux exigent le retrait du projet de loi, qui porterait atteinte aux droits fondamentaux et diminuerait leur rapport de force dans les négociations. Comme ils sont privés du droit de grève, altérer l’uniforme demeure le «seul» moyen visible, disent-ils.

«On veut nous bâillonner», a déploré Robin Côté, président de la Fédération des policiers municipaux du Québec. «Si la loi nous permettait d’effectuer seulement des moyens de pression qui ne dérangent pas, ce ne serait pas des moyens de pression», a renchéri Yves Francoeur, «estomaqué par la démesure antisyndicale du gouvernement».

Rien pour ébranler le ministre Coiteux, qui rétorque que les syndicats disposent d’autres moyens afin d’exprimer leur désaccord, sans toutefois les nommer.