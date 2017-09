Birks ouvrira deux nouvelles boutiques

Birks ouvrira le mois prochain deux nouvelles bijouteries en Ontario et en Colombie-Britannique, des succursales qui seront installées dans des centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge.

La chaîne fondée à Montréal en 1879 est par ailleurs en pleine opération rénovation, ce qui touche trois de ses établissements, notamment à Place Sainte-Foy, à Québec.

Ces deux ouvertures et ces trois rénovations s’inscrivent dans le cadre d’une entente entre le Groupe Birks et Ivanhoé Cambridge, bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dont les détails ont été annoncés mercredi.

Les deux nouvelles succursales de Birks se trouveront au Oshawa Centre d’Oshawa, en Ontario, et au Guildford Town Centre de Surrey, en Colombie-Britannique. Elles disposeront d’environ 1100 pieds carrés de surface de vente.

Pour ce qui est des trois rénovations annoncées, il s’agit dans les faits de bijouteries qui seront relocalisées dans des espaces entièrement revampés au Bayshore Shopping Centre d’Ottawa, au Southgate Centre d’Edmonton, en Alberta, et à Place Sainte-Foy à Québec. Le bail de ces trois boutiques a été prolongé à long terme avec Ivahnoé Cambridge.

Birks a indiqué par communiqué que ces cinq magasins offriront exclusivement les collections Birks, en vertu d’un modèle d’affaires «monomarque». La signature des nouveaux magasins reflétera le design de la succursale du plus récent magasin Birks inauguré au centre commercial de Yorkdale, dans la région de Toronto.

«Nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de nouvelles boutiques en partenariat avec Ivanhoé Cambridge, ce qui nous permet d'étendre la portée de Birks au Canada avec un format de magasin adapté à chaque marché régional», a dit Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Birks.

En novembre 2016, on apprenait que la boutique phare de Birks, sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal, serait rénovée et réduite de moitié après que le groupe d’hôtels Le Saint-Martin eut annoncé l’achat de l’édifice Birks situé devant le square Phillips et son intention de le rénover de fond en comble.

Birks exploite 26 magasins à travers le pays, en plus de 16 boutiques Mayors en Floride et en Georgie ainsi qu’une boutique Rolex.