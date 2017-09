Candidat en eaux troubles et malaise au PLQ

Le candidat du Parti libéral du Québec dans Louis-Hébert, Éric Tétrault, se trouve de nouveau dans la tourmente.

L’ancien journaliste a fait l’objet d’une enquête pour harcèlement psychologique lors de son passage chez ArcelorMittal, apprenait-on ce matin dans un quotidien. Il a toutefois décidé de poursuivre sa campagne électorale. «Je serai un excellent candidat», a-t-il déclaré.

Pour limiter les dégâts, Éric Tétrault a présenté aujourd’hui ses excuses pour «sa faute professionnelle» commise en «situation de stress», à l’endroit de deux employées, alors qu’il occupait un poste de direction.

Même s’il n’y a rien de criminel aux gestes posés par l’aspirant candidat, un malaise évident est perceptible chez les troupes libérales. Faut-il donner la chance au coureur et éviter de lapider les gens sur la place publique, comme deux élues libérales le suggéraient?

En principe, le premier ministre Couillard a jusqu’au 16 septembre pour officialiser son choix ou changer d’idée. Optera-t-il pour un plan B? D’autant plus que l’enjeu est considérable pour son parti dans cette circonscription de la région de Québec laissée vacante par le départ de Sam Hamad.

Au moins sept personnes avant lui auraient décliné l’offre de se présenter pour le PLQ dans Louis-Hébert, selon les sources de Véronique Prince, de TVA Nouvelles à Québec.

Plusieurs militants libéraux dans Louis-Hébert à qui notre journaliste a parlé sont inquiets, voire découragés. Ils se demandent si leur candidat ne subira pas la défaite. Certains disent s’ennuyer de Sam Hamad.

Le jouteur Luc Lavoie trouve ironiques tous ces jeux politiques. «(Éric) Tétrault, c’était l’organisateur de (Pierre) Moreau et (Sam) Hamad, c’était l’organisateur de (Philippe) Couillard. Alors là, vous avez Tétrault qui est encore dans le paysage, vous avez Sam qui a été plus ou moins sacré à la porte, c’est quelque chose...»

Et si Sam Hamad a été invité à quitter, c’est sur la question de l’intégrité, rappelle son complice Bernard Drainville. «Et qu’est-ce qui revient à l’avant-plan dans l’élection partielle? C’est encore l’intégrité.»

Il reste maintenant à tracer la fameuse ligne de la moralité politique, ce qui n’est pas une mince tâche, reconnait le duo de commentateurs de l’émission «La Joute».

«C’est clair qu’elle est dure à définir, admet Luc Lavoie. Mais moi, je suis un électeur, et tu viens me dire qu’un gars se présente à moi en voulant que je vote pour lui et ce gars-là panique sous pression. Et quand il panique, il traite les gens comme des moins que rien. Et bien, il n’aura pas mon vote, martèle-t-il. À Washington, il y en a un qui ne se contrôle pas et on n’aime pas bien ça.»

Bernard Drainville estime quant à lui que le problème dans le dossier d’Éric Tétrault, c’est l’accumulation des controverses.

«C’est la quatrième ou cinquième casserole là. Les libéraux doivent se demander, coudonc, il y en a encore combien de casseroles dans son placard? La question qu’ils doivent se poser est la suivante: "est-ce qu’on est mieux de le remplacer par quelqu’un d’autre et d’essayer de repartir la machine à zéro avec la petite avance qu’il nous reste?"»

