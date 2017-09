De l’arsenic dans l'eau potable à Saint-Octave-de-Métis

La municipalité de Saint-Octave-de-Métis, au Bas-Saint-Laurent, doit trouver une solution pour réduire le niveau d'arsenic dans l'eau de son aqueduc en bas de la limite autorisée par le gouvernement. Mais les options pour arriver vont coûter cher à la communauté et on n'a pas encore trouvé de solution définitive.

Marie-Paule Sergerie a passé toute sa vie à Saint-Octave-de-Métis, mais elle n'a jamais bu l'eau du robinet.

«Au début, parce que je n’aimais pas la senteur du chlore et le goût. Ensuite, quand on a dit qu’il y avait de l’arsenic, je n’en ai pas plus bu, je n’en avais jamais bu. Si l’arsenic, c’est un poison, pourquoi les citoyens de la municipalité [boiraient-ils] de cette eau-là», a-t-elle demandé en entrevue avec TVA Nouvelles.

Depuis la mise en place de l'aqueduc en 1995, les tests indiquent que l'eau compte environ 10 milligrammes d'arsenic par litre. Le taux dépasse occasionnellement la limite d'arsenic permise depuis 2012 par le gouvernement du Québec.

«On est en procédé pour se mettre à jour», a dit le directeur de la municipalité, Maxime Dubé-Richard.

Pour trouver une solution au problème de l'arsenic dans l'eau de l'aqueduc, la municipalité de Saint-Octave-de-Métis évalue la possibilité de lier son aqueduc à celui de la municipalité de Price, où des travaux d'infrastructure sont en cours.

Est-ce que le maire de Price est ouvert à cette idée? «On n’écarte pas la possibilité. On est quand même ouvert», a indiqué le maire de Price, Fabien Boucher, en ajoutant que la réponse va dépendre du projet éventuellement présenté par la municipalité voisine de Saint-Octave-de-Métis.

Le coût de cette option est estimé à 800 000 $ et profiterait à 95 maisons. Ça représente environ 10 000 $ par maison et c'est l'option la moins chère. L'autre possibilité serait de traiter l'eau avec des produits chimiques à partir d'un centre de traitement.

«C’est sûr que l’argent a un impact majeur», a dit le directeur général de Saint-Octave-de-Métis. «Si on fait le traitement ici, on va avoir des [coûts] récurrents qui vont se poursuivre. On aura des déchets à traiter», a-t-il expliqué.

TVA Nouvelles a demandé à un expert s'il était risqué de boire de l'eau qui contient de faibles quantités d'arsenic.

«Lorsque le taux d’arsenic dépasse la norme, on parle de risques à long terme, soit des risques accrus de problèmes de circulation sanguine ou de cancers de la peau», a dit Denis Gauvin, conseilleur scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec.

La municipalité aurait dû régler ce problème l'an dernier, mais n'y est pas parvenue. Peu importe l'option que l'administration va choisir, ça coûtera cher; on estime les coûts initiaux à l'équivalent de son budget annuel.