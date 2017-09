Des affiches anti-racistes à Québec

Des militants anti-racistes et anti-fascistes ont affiché des bannières un peu partout à Québec - visibles des artères principales - où il est indiqué «Si tu n'est pas anti-fasciste, t'es quoi alors?».

Selon un communiqué reçu par Solidarité sans frontières et relayé par la suite au Journal, cette action est entreprise dans un «contexte d'une lutte continue et décentralisée contre les extrémistes de droite et nationalistes blancs de Québec qui avancent un discours xénophobe, raciste et anti-immigrant».

On peut notamment en voir une depuis le secteur de l’autoroute Dufferin, à la hauteur des chutes Montmorency.

Solidarité sans frontières a précisé avoir seulement reçu un communiqué et des photos sur l’action, mais n'est pas responsable pour celle-ci.

Le groupe de militant dénonce également la détention étatique d'Haïtien(ne)s et d'autres migrant(e)s pour avoir traversé des frontières.