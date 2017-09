Des ateliers de gestion de crise par le commandant Piché

Des hauts dirigeants siégeant sur des conseils d’administration et des comités de direction pourront profiter dès cet automne de l’expérience du commandant Robert Piché lors d’atelier de formation donné par Univers Interactif.

M. Piché, célèbre pour son atterrissage d'urgence aux Açores en 2001, va partager pendant cette «formation intensive de trois heures» son expérience de la prise de décision dans des conditions extrêmes.

«L’histoire du commandant Piché est inspirante et liée au contexte décisionnel exigeant des dirigeants. Les leçons tirées de son expérience se transposeront en outils de gestion concrets et performants», a souligné Geneviève Desautels, présidente et fondatrice d’Univers Interactif.

Dans le cadre de ce partenariat, Univers Interactif remettra 1 % des ventes annuelles à la Fondation Robert Piché qui soutient les organismes œuvrant auprès de personnes ayant développé une dépendance à l’alcool, à la drogue et/ou au jeu pathologique.

Robert Piché s’est fait un nom en août 2001 lorsqu’il a fait atterrir d’urgence un Airbus 330 se trouvant à 10 000 mètres d’altitude au-dessus de l’Atlantique, sauvant ainsi la vie de 306 passagers et membres d’équipage.