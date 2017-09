Éric Tétrault admet ses torts

Le candidat libéral dans la circonscription Louis-Hébert, Éric Tétrault, visé par une plainte de harcèlement, s’est excusé de son comportement mardi.

L’homme plaide qu’il a agi sous la pression.

Les faits qui lui sont reprochés remontent au moment où Éric Tétrault était cadre pour la compagnie Arcelor Mittal, c’était de 2011 à 2014, et c’est à la suite de plusieurs plaintes d’employés qu’une enquête avait été ouverte.

Il était question de harcèlement, d’intimidation, et même de menaces dans certains cas. L’enquête avait été menée par une firme externe et le rapport conclut qu’il y a bel et bien eu des lacunes dans le comportement de M. Tétrault, par contre aucune accusation formelle ne figure dans ce rapport.

Quelques mois plus tard, il a finalement quitté Arcelor Mittal, c’est pourquoi certains parlaient à l’époque de congédiement déguisé.

Maintenant que ces informations sont sorties publiquement et que la campagne partielle bat son plein dans Louis-Hébert, Éric Tétrault a donné sa version des faits.

«Honnêtement, quand je me suis levé ce matin, c’est à elle et eux que j’ai pensé. Particulièrement les femmes qui travaillaient dans mon service et qui ont pu se sentir lésées par un comportement que je qualifierais d’un peu trop carré, peut-être un peu trop d’abrasif, je le reconnais», explique le candidat libéral.

«Pour vous remettre dans le contexte, c’était un contexte difficile, la pression est très forte sur les hauts dirigeants et la faute professionnelle la plus commune que l’on voit dans ce temps-là, c’est que l’on transfère cette pression sur les employés», ajoute-t-il.

La campagne s’annonce donc difficile pour Éric Tétrault. Non seulement il y a cette histoire, mais elle s’ajoute aux faits qu’il s’était rendu également dans la loge où se trouvait Lino Zambitto en 2008.

Selon le candidat, il aurait toujours l’appui du premier ministre et il compte bien rester jusqu’au bout de la campagne.

«Je suis quelqu’un qui a une expérience de vie, qui a une compétence en économie, qui a beaucoup de vécu et je suis beaucoup plus que ça», conclut-il.