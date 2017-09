Éric Tétrault retire sa candidature

Visé par des allégations de harcèlement psychologique, le candidat du Parti libéral du Québec dans Louis-Hébert, Éric Tétrault, se retire, a confirmé le premier ministre Philippe Couillard, mercredi soir.

Au lendemain de l’ouverture officielle du bureau de campagne du candidat libéral, «La Presse» a révélé mercredi que M. Tétrault a harcelé psychologiquement deux femmes, en plus d’intimider et de menacer d’autres employés à l’époque où il était directeur des affaires publiques chez ArcelorMittal.



Les plaintes étaient si sérieuses que l’entreprise a décidé, quelques mois avant que M. Tétrault ne quitte son emploi, de commander une enquête à une firme externe.

En entrevue plus tôt mercredi, Éric Tétrault refusait d'abandonner la course. Il disait vivre «une journée difficile», affirmait qu’il avait toujours l’appui du premier ministre Philippe Couillard et il entendait malgré tout poursuivre sa campagne «jusqu’au bout».