Inquiétude au sujet de la réhabilitation d'un meurtrier

Les proches de Pascal Morin, reconnu non responsable criminellement des meurtres d'une ainée et de deux fillettes craignent pour leur sécurité et redoutent de voir le tueur libéré.

En février 2012, l'homme alors âgé de 35 ans a tué sa mère Ginette, 72 ans, et ses deux nièces Laurence, 11 ans, et Juliette, 8 ans. Lors du procès, il a été reconnu non responsable criminellement du triple meurtre prémédité.

Selon ses proches, à l'époque il consommait des drogues et omettait régulièrement de prendre sa médication prescrite.

Il est depuis sous surveillance à l'hôpital, mais les choses pourraient changer. Lors de la commission d'examen des troubles mentaux, sa psychiatre a recommandé qu'il séjourne maintenant à la maison St-George, un centre de réhabilitation de Sherbrooke.

Les parents des fillettes assassinées sont sous le choc. Ils estiment que Pascal Morin «est irrécupérable et qu'il représente un danger» pour leur famille.

Plusieurs membres de la communauté de Saint-Romain ont d'ailleurs avoué craindre pour leur sécurité.

Les responsables du centre de réhabilitation assurent toutefois qu'il sera étroitement surveillé.