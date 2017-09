Intercepté deux fois à très haute vitesse en moins d’une heure

Un conducteur de l’extérieur de la province a été intercepté par des policiers trois fois plutôt qu’une, dont deux fois en moins d’une heure pour avoir roulé à plus de 170 km/h et près de 150 km/h.



Le conducteur a été arrêté une première fois à Témiscouta-sur-le-Lac dans le Bas-Saint-Laurent lundi vers 16h, sur l’autoroute 85, dans une zone de 100 km/h. L’homme, qui a présenté un permis de conduire valide en Ontario, roulait à plus de 170 km/h.



Un patrouilleur lui a remis une contravention de 1369 $ et 14 points d’inaptitude.



45 minutes plus tard, un autre policier du même poste a arrêté le conducteur de 36 ans à Saint-Honoré-de-Témiscouata, alors qu’il conduisait sa voiture à près de 150 km/h sur la route 85, dans une zone de 90 km/h. Il leur a présenté un permis de conduire valide, mais de l’Alberta cette fois.



Cette deuxième arrestation en moins d’une heure lui a coûté 1070 $ pour la vitesse ainsi que 10 points d’inaptitude et 1034 $ pour avoir eu en sa possession deux permis valides de deux provinces différentes.

Permis suspendu

«Puisqu’il s’agissait d’un grand excès de vitesse, les policiers ont pu suspendre son permis sur le champ pour sept jours», rapporte le relationniste à la Sûreté du Québec Claude Doiron, qui dit avoir rarement vu une histoire pareille. Le véhicule a aussi été remorqué.



Lorsque le conducteur s’est présenté au poste de la Sûreté du Québec de Témiscouata-sur-le-Lac mercredi pour reprendre possession de son véhicule en compagnie d’une femme qui avait son permis valide, les policiers ont pris le temps de lui expliquer qu’il n’avait plus le droit de conduire au Québec.

«Toutefois, les policiers avaient de bonnes raisons de ne pas lui faire confiance. Ils l’ont eu à l’œil et peu de temps après, toujours dans la région, il a été intercepté de nouveau au volant de son véhicule, même si la femme qui l’accompagnait aurait pu conduire», a dit Claude Doiron.

Une quatrième contravention de 485 $ lui a été donnée pour avoir conduit sans permis. Les policiers se sont assuré que la dame prenait le volant et ont avisé leurs collègues des régions environnantes de garder l’œil ouvert.

L’homme, dont les policiers ignorent s’il est albertain ou ontarien, a 30 jours pour contester ou payer ses contraventions.