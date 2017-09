Jaggi Singh veut que son procès se tienne à l’extérieur de Québec

Le militant Jaggi Singh souhaite que son procès se tienne à l’extérieur de Québec en raison d’un «climat de racisme» qui règne dans la capitale et qui nuirait à l’équité de son procès.

Lors de son passage à la cour municipale mercredi matin, le militant a qualifié de «théâtre pour plaire au maire Labeaume» tout le déploiement autour de son arrestation dans un restaurant de Montréal, le 29 août dernier.

«Le comportement de certains juges, de la police et de la couronne me montrent que ce n’est pas possible que je puisse obtenir un procès juste et équitable. Leurs agissements de la semaine passée, c’était hors de l’ordinaire. Le mandat visé, le refus d’être libéré et la répétition des exagérations de Régis Labeaume», observe M. Singh.

Le militant a également demandé au juge Paulin Cloutier que soit conservée l’enquête de divulgation de la preuve, «incluant les liens entre le maire de Québec et la police».

Singh estime que le maire Labeaume a une influence directe sur les agissements de la police, ainsi que la couronne et les juges. «Le maire a influencé les comportements envers moi pour des accusations qui sont assez mineures. Normalement, ce n’est qu’une promesse de comparaître», fait-il valoir.

Singh a été arrêté pour entrave et supposition de personne, lors de la manifestation du 20 août, à Québec. Il s’était identifié comme étant le joueur de hockey Michel Goulet. Il portait d’ailleurs un macaron à son effigie, lors de son passage en cour municipale.

L’accusé a également demandé que soit prouvée, par une tierce personne, l’absence de lien entre le maire, les employés de la Ville de Québec et les groupes d’extrême droite, car il craint que son adresse - connue des autorités - puisse être divulguée «à des gens qui ne l’aiment pas».