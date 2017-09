«Je suis toute seule avec mon petit garçon de trois ans», une Québécoise

Des trémolos dans la voix, la larme à l’œil, une Québécoise en vacances en République dominicaine seule avec son jeune enfant implore Sunwing de les rapatrier à l’approche de l’ouragan de catégorie 5 Irma.

«Si Sunwing nous écoute, j’aimerais qu’on prenne en considération que je suis toute seule avec un petit garçon de 3 ans et j’aimerais ça rentrer chez moi», a lancé Suzanne Abid en entrevue à TVA Nouvelles alors qu’elle se trouvait dans sa chambre d’hôtel de Punta Cana.

«Il n’y a personne pour nous aider, alors qu’Air Transat rapatrie tous les voyageurs. On commence à paniquer», poursuit-elle.

Suzanne Abid soutient qu’elle est incapable d’entrer en contact avec Sunwing. «Il n’y a rien à faire. On n’a eu aucune directive. On est à l’hôtel Vista Sol. On n’a pas de briefing, c’est comme s’il n’allait rien se passer ici», souffle-t-elle en s’essuyant les yeux.

«Je n’ai pas d’autre choix que d’essayer de prendre un taxi et essayer d’aller à l’aéroport. Je sais que Transat a quelques places, mais c’est 2000 dollars», fait savoir la mère de famille.