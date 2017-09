Katie Holmes serait en couple avec Jamie Foxx

Katie Holmes et Jamie Foxx semblent bel et bien en couple. La rumeur entoure depuis un moment les deux comédiens, mais Jamie Foxx l’avait démentie en la jugeant « hilarante ».

Lundi, le discours avait bien changé, puisque les deux acteurs ont été photographiés en train de se tenir la main, confirmant pour de nombreuses personnes qu’ils sont bien ensemble. La photo publiée par le Daily Mail Online les montre dans leur quotidien, sans apparat, marchant simplement sur une plage le jour du Labor Day.

Katie Holmes a été mariée à Tom Cruise entre 2006 et 2012 et ils ont une petite Suri de 11 ans ensemble. De son côté, Jamie Foxx a deux filles, Corinne et Annalise, d’un précédent mariage. Il avait déjà démenti sortir avec Katie Holmes en 2013. « Les rumeurs sont 100% fausses. En fait, elles sont hilarantes, parce qu’on n’a fait que danser lors d’un gala de charité avec plein d’autres gens », avait-il confié à Entertainment Tonight.

En 2015, c’était leurs porte-paroles respectifs qui avaient indiqué à GossipCop.com qu’il fallait arrêter de fantasmer sur ce couple qui n’en était pas un. «Ces histoires sont fausses... Katie ne sort avec personne... Elle parlait à sa fille quand on l’a entendue dire, ”Je t’aime”... Il faut couper cours à ce ragot», avaient-ils alors déclaré.

L’année dernière, Claudia Jordan, une amie de Jamie Foxx, avait confirmé qu’ils sortaient ensemble et étaient «très heureux» avant de revenir sur ses mots et d’annoncer qu’elle ne savait pas si le comédien et Katie Holmes sortaient ensemble.