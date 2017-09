La Banque du Canada hausse son taux directeur de 0,25%

La Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle hausse son taux directeur d’un quart de point pour l’établir à 1%.

«Les données économiques récentes ont été plus vigoureuses que prévu, ce qui étaye le point de vue de la Banque selon lequel la croissance au Canada devient plus généralisée et plus autonome», a fait savoir la Banque dans un communiqué.

Il s’agit d’une deuxième augmentation cet été du taux cible du financement à un jour.

En juillet dernier, la Banque du Canada avait décidé de rehausser son taux directeur de 0,25%, pour le porter à 0,75%. Il s’agissait de la première augmentation en sept ans.

La précédente modification du taux remontait à 2015, lorsque l’institution l’avait abaissé pour pallier la chute des prix du pétrole.