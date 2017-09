Le chef du Parti du citoyen de Saguenay se fait rabrouer en cour

La situation de Dominic Gagnon, nouveau chef du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), soulève des questions en raison de terrains qu'il possède. Les commentaires de M. Gagnon envers un juge interrogent aussi.

TVA Nouvelles a appris que Dominic Gagnon est propriétaire d'une superficie importante de terrains situés sur le Cap à l'Ouest. Ce secteur montre un relief très escarpé, accidenté, presque 100% nature et offre l'une des meilleures vues sur le Fjord du Saguenay. Les propriétés du chef du PCS couvrent une superficie de plus de quatre kilomètres carrés, dont toute l'extrémité sud-est du cap.

Une aubaine?

Depuis mars 2006, le médecin a déboursé une somme totale d'environ 210 000$ pour procéder à toutes ces acquisitions de différents propriétaires privés, de façon tout à fait légale. L'évaluation municipale de l'ensemble de ces terres à la Ville de Saguenay s'élève à plus de 254 000$.

«Quand je regarde le prix que j'ai acquis ces terrains-là, ça correspond pas mal au prix de l'évaluation municipale. Je pense que c'était pas mal le prix du juste marché, a déclaré M. Gagnon. Si je ne trompe pas, la dernière terre que j'ai acquise, je l'ai payée même plus cher que l'évaluation municipale.»

Selon nos informations, la valeur marchande de telles superficies serait cependant plus élevée, aujourd'hui si on relève deux transactions réalisées en 2015 sur des lots voisins ayant des superficies un peu plus grandes. Une transaction, entre la compagnie à numéro 9025-4210 Québec et la Ville de Saguenay s'est soldée à 464 381$ et l'autre entre Ville de Saguenay et l'Administration portuaire de Saguenay s'est conclue à 608 160$.

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles



















Commentaires déplacés

Après l'acquisition de son dernier lot en 2014, Dominic Gagnon a contesté sa facture de taxes municipales sur ce terrain devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Il jugeait que la Ville de Saguenay lui réclamait une somme trop élevée d'environ 3500$ en raison d'une surévaluation d'un terrain. Le TAQ ne lui a pas donné raison.

Dans son avis d'appel adressé à la Cour du Québec, M. Gagnon, sans avocat, a utilisé ses compétences médicales pour tenter de discréditer un juge.

Dans son mémoire en appel, il a écrit : «... comme médecin en pratique depuis plus de 12 ans, je me questionne sérieusement sur les capacités cognitives de ce fumeur à l'aube de la retraite.»

Dans sa décision rendue le 16 janvier dernier, le juge Paul Guimond de la Cour du Québec a répondu que: «Les commentaires étaient totalement inappropriés, déplacés et irrespectueux. Il est même surprenant qu'un médecin de son expérience s'arroge le droit de porter des pseudo-diagnostics non sollicités.»

La cour a rejeté sa demande d'appel.

Dominic Gagnon admet son erreur. «C'était un petit peu maladroit de ma part de la façon dont je l'ai amené. Effectivement. Je me suis présenté là sans avocat. Probablement avoir été coaché, on m'aurait dit, mets ça un peu de côté. Mon jupon de médecin a dépassé un petit peu trop. Je le reconnais. Ça été maladroit de ma part.»

Conflits d’intérêts?

Le docteur Gagnon est l'un des voisins immédiats de l'Administration portuaire de Saguenay (APS) qui gère le Port de Grande-Anse et est l'un des propriétaires situés le plus près du site préliminaire du gros projet de gaz naturel liquéfié, un investissement potentiel de 7,5 milliards de dollars mené par GNL Québec.

«Un projet de sept milliards de dollars. Ça crée beaucoup d'emplois. Il faut vraiment trouver la façon de travailler en collaboration avec ces gens là», estime Dominic Gagnon qui rencontre les représentants de l'entreprise, mercredi.

«Quand je rencontre GNL, je leur parle comme candidat à la mairie. Élu maire, je vais leur parler comme maire, c'est évident.»

Avec des projets aussi importants, si près de ses propriétés, est-ce que le candidat se retrouverait dans une situation particulière s'il est élu à la mairie?

«Je n'ai pas eu d'offres, rien en ce moment. Alors, moi, je suis propriétaire. Si une situation se présentait, éventuellement, je suis le candidat de la transparence, il va falloir que je sois transparent envers tous les citoyens, si jamais, il y avait des offres d'achat ou quoi que ce soit.»

Si GNL Québec enclenche son projet ou si une autre entreprise désirait ses terres, M. Gagnon promet d'être transparent. «Ça va se faire quand? Est-ce que ça va se faire dans deux ans, dans cinq ans, dans 20 ans? Alors, à ce moment-là, on avisera et on verra à ce moment-là s'il y a apparence de conflits d'intérêts ou non. Mais en ce moment, c'est clair qu'il n'y en a pas du tout. On est dans les hypothèses.»

Le candidat à la mairie a fait ces achats pour ses intérêts personnels, les sentiers, la vue et une érablière, mais pas en vue d'un développement. «C'est mon projet de retraite plus tard. C'est comme un investissement. Oui, j'investis dans les REER, mais j'ai décidé d'investir dans ce beau coin-là. Ce n'est pas de développer un côté économique à ça. Pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment du côté personnel pour mes projets de retraite.»