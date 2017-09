Le fentanyl : la roulette russe de la drogue

Alors que Montréal se prépare à affronter potentiellement une crise liée aux effets néfastes du fentanyl, substance qui serait à l'origine de 12 décès probables depuis août, TVA Nouvelles a appris que 20 000 dépliants seront distribués la semaine prochaine pour sensibiliser la population aux dangers des surdoses.

Le Centre québécois de lutte aux dépendances est derrière cette campagne qui se fera dans les deux langues officielles. Dans le dépliant, on explique notamment que le fentanyl est pris comme médicament d'ordonnance de derniers recours. Il est 40 fois plus puissant que l'héroïne et 50 à 100 fois plus puissant que la morphine.

Sur le marché noir, il est recherché à des fins récréatives pour son effet sédatif.

Il procure une sensation d'euphorie, de relaxation et au final, de plénitude.

Or, personne ne connaît vraiment l'intensité ni le type de psychotrope qu'il s'apprête à consommer.

Dissimulé ou vendu sous autres formes, le fentanyl rend vulnérables tous les utilisateurs de drogues récréatives.

Le fentanyl change la donne et transforme toute consommation en un jeu de hasard s'apparentant à la roulette russe, explique-t-on dans le dépliant.