Le gouvernement refuse d’aider la famille d'un enfant trisomique

Une famille de Granby vit des moments difficiles. Le gouvernement refuse de lui verser l'aide promise pour enfant handicapé nécessitant des mesures exceptionnelles.

Le monde du petit Milann, 6 ans, est bien différent. Derrière son sourire contagieux se cache une panoplie de diagnostics.

Trisomie 21, autisme, asthme, TDAH, et la liste s'allonge. Un total de 13 spécialistes sont venus confirmer les épreuves que traverse la famille Dubois.

Au quotidien, ses parents se butent à la réalité. Et pour ne rien arranger, l'aide de Québec pour subvenir aux besoins des parents vivant avec un enfant handicapé aux prises avec des besoins exceptionnels leur a été refusée. «Je suis en colère. Je ne devrais pas avoir à me battre pour être sa mère», déclare Véronique Piquette, la maman de Milann.

Médicaments, traitements de tous genres, visites fréquentes dans les hôpitaux, en plus d'un agenda guidé par le monde particulier de Milann : aucun répit pour la maman et pas davantage pour le papa qui doit travailler six, même sept jours par semaine pour subvenir aux besoins de la famille.

Selon les critères établis par Québec, pour avoir droit au supplément de 947 $ par mois, Milann ne devrait ni marcher ni être capable de socialiser.

Toutefois, s'il était en famille d'accueil, cette dernière recevrait 42 000 $ par an.

La mère de Milann est entrée en contact avec le député caquiste de Granby, François Bonnardel. Ce dernier lui a promis tout son soutien. «Ce n'est pas normal que ça arrive, affirme-t-il. Le protocole ne fonctionne pas et la moindre des choses, ça serait que quelqu'un du ministère rencontre la famille pour constater du bien-fondé de leur demande.»

Le cas de Milann n'est pas unique. Plusieurs autres familles ne trouvent simplement pas l'énergie de se battre pour se faire entendre.

Un dossier qui trouvera certainement écho lors de la rentrée parlementaire à Québec.