Le million pour Patrick Senécal

Grâce à un bassin de lecteurs fidèles et des romans qui ont fait de lui une référence en matière de littérature d’horreur, Patrick Senécal a récemment franchi le cap du million de livres vendus, un exploit que peu d’auteurs de fiction peuvent se targuer d’avoir réalisé, au Québec.

Ainsi, Patrick Senécal se joint à un club sélect composé d’une dizaine d’écrivains, parmi lesquels on compte Louise Tremblay-D’Essiambre, Bryan Perro, Michel Tremblay, Marie Gray et Arlette Cousture, pour ne nommer que ceux-ci.

«C’est très flatteur et très valorisant. Par contre, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise en apprenant la nouvelle, parce que je savais que j’approchais tranquillement du million», a dit le principal intéressé, en entrevue.

Malgré tout, celui qui a fait paraître 16 romans pour adultes et deux romans jeunesse depuis ses débuts, en 1994, préfère ne pas accorder trop d’importance à ce chiffre «symbolique» (NDLR: Ce chiffre englobe uniquement ses oeuvres publiées chez Alire).

«Vendre beaucoup de livres, ça ne démontre qu’une chose: que les gens nous aiment, a-t-il indiqué. Ce n’est pas une preuve que tu es bon ou non. C’est pour ça que je ne veux pas m’enfler la tête avec ça.»

Risqué

Selon l’auteur, qui se consacre à temps plein à l’écriture depuis 10 ans maintenant, le succès peut s’avérer être un couteau à double tranchant.

«Le risque, quand tu vends beaucoup, c’est de vouloir répéter le même succès et de réécrire les mêmes affaires, a-t-il expliqué. Moi, j’aime mieux me dire que, comme je vends beaucoup, je peux me permettre d’aller ailleurs, si je le souhaite [...] C’est important de bien se servir de ça, parce que ça peut devenir une prison.»

Au moment de notre entretien, Patrick Senécal peaufinait encore la dernière version de son prochain bouquin «Il y aura des morts», un roman à sensations fortesr qui verra le jour le 9 novembre.

«C’est beau le million, c’est une belle tape dans le dos, c’est génial, mais ça ne veut pas dire que je dois m’asseoir sur mon succès, a-t-il souligné. Le succès, dans mon cas, est arrivé graduellement, mais je sais que ça pourrait aussi descendre graduellement. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis prudent.»

Ses cinq plus grands succès

5150, rue des Ormes

Le passager

Sur le seuil

Aliss

Les sept jours du talion