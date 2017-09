Les chasseurs d’ouragans volent droit dans la zone dangereuse

Au moment où l’ouragan Irma se déplace sur les Antilles avec des vents de plus de 280 km/h, les «chasseurs d’ouragans», des scientifiques et des militaires, se déplacent dans la tempête à bord d’un avion de reconnaissance.

L’équipe chevronnée vole en plein cœur de l’immense tempête, à bord de l’avion de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

La NOAA a rendu publique une vidéo montrant les pilotes aux commandes de cet appareil soumis aux pires conditions climatiques.

On y voit les trois pilotes manœuvrer avec la plus grande concentration l’appareil qui les amènera droit dans l’œil d’Irma.

L’appareil utilisé par les experts, un Lockheed WP-3D Orion, N42RF, n’existe qu’en deux exemplaires.

Cet appareil, conçu pour résister à des vents très puissants, permet aux experts d’amasser une foule d’informations et de données sur ce phénomène météo, grâce aux radars, notamment. Le but de cette mission de la NOAA est d’améliorer le système de prévision météo, et éventuellement de sauver des vies.

Des vols de reconnaissance sont effectués à chaque fois qu’une tempête approche des États-Unis.