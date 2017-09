Les fans d’Arcade Fire se font tirer l’oreille

Québec n’est pas le seul endroit où Arcade Fire peine à vendre les billets de sa tournée «Infinite Content». À quelques heures de son retour sur scène à Montréal, il reste encore beaucoup de très bons billets à vendre au Centre Bell.

Il y a trois ans, alors qu’il était au sommet de sa popularité, le groupe montréalais avait pourtant conclu la tournée «Reflektor» devant une foule évaluée à au moins 20 000 personnes (et même plus selon les estimations des médias) au parc Jean-Drapeau. Or, tout indique qu’Arcade Fire ne fera pas salle comble mercredi soir.

En consultant le plan de l’amphithéâtre de la billetterie en ligne du promoteur evenko, on peut voir que des places sont disponibles en bonne quantité dans plusieurs sections entourant la scène centrale sur laquelle Arcade Fire s’exécutera. On pouvait même, mardi, en acheter huit collés tout près du parterre, qui affiche pour sa part complet.

À Québec, où la tournée prenait son envol mardi soir, la vente de billets a rapidement stagné. Au point où Gestev a dû émettre une nouvelle série de billets à 35 $, au cours des derniers jours, afin de stimuler l’intérêt pour le spectacle.

Le Canada réticent aussi

Comment expliquer la retenue des mélomanes envers un groupe qui a fait sensation partout sur la planète? Est-ce que le plus récent album «Everything Now», qui a divisé les critiques, a refroidi l’ardeur des fans?

Chose certaine, le phénomène s’observe aussi hors du Québec, car d’autres villes canadiennes se font tirer l’oreille. À Ottawa, des milliers de places sont encore disponibles pour le concert prévu samedi au Centre Canadian Tire. Idem à Calgary et Edmonton. Dans tous ces cas, les concerts sont prévus dans des arénas pouvant contenir plus de 17 000 personnes, comme à Montréal et Québec.

À Toronto, le Centre Air Canada sera le théâtre de deux concerts d’Arcade Fire. Si le premier s’est fort bien vendu, des billets par milliers demeurent invendus pour le second.