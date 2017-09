L'oeuvre d'art «Source» dévoilée sur le nouveau boulevard Bonaventure

La nouvelle entrée de ville Bonaventure, dans le centre-ville de Montréal, a été inaugurée mercredi, alors qu’on dévoilait en même temps l’œuvre d’art public «Source» de l’artiste espagnol Jaume Plensa.

Le nouveau boulevard urbain aménagé dans les temps, au coût de près de 142 millions $, remplace l’autoroute sur pilotis dans le secteur séparant Griffintown et le Vieux-Montréal. Legs du 375e anniversaire de la métropole, on y retrouve plusieurs places publiques et 300 arbres y ont été plantés. Une demande d’accréditation pour la certification écologique «SITES» a même été déposée.

«Aujourd’hui, nous inaugurons un projet urbain majeur, une toute nouvelle signature pour la Ville de Montréal. Le projet Bonaventure est un legs du 375e anniversaire pour les citoyens et les visiteurs. Il s’agit non seulement d’une porte d’entrée prestigieuse pour la ville, mais d’un ensemble de nouveaux lieux publics pour les résidents et les travailleurs du secteur. Je tiens, en mon nom personnel et au nom de l’administration municipale, à féliciter toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce magnifique projet, digne de notre métropole. Je tiens également à souligner la générosité de la famille Chrétien-Desmarais qui a commandé la monumentale œuvre "Source". Au nom de tous les Montréalais, je tiens à les remercier», a dit le maire de Montréal, Denis Coderre.