Ottawa se prépare à une deuxième vague d’immigration

La vague d’immigrants illégaux en provenance des États-Unis a surpris les autorités canadiennes qui ont pris un certain temps à réagir.

Ottawa a donc pris des initiatives pour mieux prévenir de telles situations, d’autant plus qu’on s’attend à une nouvelle vague d’immigrants, cette fois en provenance du Honduras, du Salvador et du Nicaragua.

Devant la possibilité que des migrants de la communauté hispanophone se présentent en masse aux lignes frontalières, cette fois le gouvernement s’est préparé en conséquence.

Migrants. Cette mise en garde sera placée à la frontière entre les points d'entrée légaux #tvanouvelles #polcan pic.twitter.com/ydvzlUT75S — Michelle Lamarche (@MichelleLamarch) 6 septembre 2017

Deux panneaux d’avertissements d’entrée interdite et un autre sur les politiques d’immigration au pays ont ainsi été créés et seront déployés partout sur la ligne frontalière du Canada.

TVA Nouvelles a aussi appris que depuis le mois d’août une équipe spéciale a été mise sur pied, directement par le bureau du premier ministre Justin Trudeau pour superviser et coordonner les efforts nécessaires pour accueillir ces nouveaux arrivants.

Cette équipe voit également à faire le lien entre les ministères de la Sécurité publique, de l’Immigration et des Affaires étrangères. Un lien est aussi établi entre cette équipe et les provinces du Québec et de l’Ontario.

Finalement une analyse quotidienne du flux d’immigrants à se présenter aux postes-frontière est aussi colligée par cette équipe. C’est ainsi qu’on a vu la vague d’immigration haïtienne passer de 200 à 300 demandeurs par jour à 60 à 80 demandes par jour.