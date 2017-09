Pas de cannabis avant 21 ans, demandent les médecins spécialistes

Les médecins spécialistes souhaitent que l’âge minimal pour pouvoir consommer du cannabis soit d’au moins 21 ans lorsque cette drogue sera légalisée en 2018.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), qui a réalisé un sondage à l’interne en juin, indique que 71 % de ses membres sont contre la disposition du projet de loi fédérale qui permettra aux jeunes de 18 ans et plus d’acheter et de consommer de la marijuana.

La FMSQ demandera donc au gouvernement provincial d’imposer un cadre plus restrictif. Elle présentera sa position aux consultations sur le cannabis qui auront lieu jeudi et vendredi, au Palais des congrès à Montréal.

Les médecins demandent aussi qu’un fonds d’au moins 100 millions $ soit créé à partir des revenus des taxes de vente pour investir en prévention. Ils souhaitent aussi que les taux de THC du cannabis soient fixés par règlement et contrôlés de près.

La légalisation du cannabis préoccupe grandement la FMSQ. Selon un sondage effectué à l’interne en juin, 63% sont favorable au cannabis médical, mais 58% sont contre le cannabis récréatif.

Une forte majorité, soit 84%, croit que la légalisation pourrait devenir un problème de santé publique. De plus, ils s’opposent à ce que les pharmaciens soient autorisés à vendre la marijuana et croient plutôt qu’une société d’État devrait avoir le monopole.

Les consultations publiques sur l’encadrement du cannabis ont lieu dans sept villes du Québec. Après Montréal, elles s’arrêteront à Gatineau le 12 septembre.

La ministre libérale Lucie Charlebois s’est engagée à déposer un projet de loi sur l’encadrement du cannabis au début de l’automne.