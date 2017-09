Place Jean-Béliveau: les deux cerfs en bronze finalement en place

Les deux cerfs de bronze de la place Jean-Béliveau, plus importante œuvre du genre au Canada, trônent fièrement aux abords du Centre Vidéotron depuis mercredi, d’où ils attireront assurément l’œil des curieux du haut de leurs 11 mètres au total.

Après une parade de près de 100 kilomètres qui a mené les deux «bêtes» de l’Atelier du Bronze situé à Inverness, dans le Centre-du-Québec, jusqu’à Québec, le convoi transportant les cerfs a fait une entrée triomphale sur la place Jean-Béliveau. Les deux artistes derrière l’œuvre «La Rencontre», Jean-François Cooke et Pierre Sasseville, ont assisté à cette arrivée l’œil empli de fierté.

«Ça fait plus d’un an qu’on travaille là-dessus, donc c’est clair qu’on arrive à un moment qui est intéressant. On n’était pas nécessairement stressé aujourd’hui, c’est plutôt un soulagement d’arriver à la finalité du projet. On a hâte de le voir installé. C’est le grand jour», ont lancé les deux membres de Cooke-Sasseville.

Délicat assemblage

Peu après 13 h, la délicate opération permettant d’installer les deux pièces de 6 000 livres chacune s’est amorcée. Le cerf blanc, représentant le reflet dans la glace, a été installé à l’aide d’une grue avant qu’on vienne y apposer son jumeau de bronze, pattes contre pattes. La mécanique était réglée au quart de tour.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

























«Tout le travail a été fait avec grande minutie et surtout en amont, lors de la préparation. Aujourd’hui, le grand défi est de prendre son temps même si tout le monde a hâte de voir l’œuvre complète. Ça prend la patience de bien faire les choses», a expliqué le galeriste Norbert Langlois de la Galerie 3, qui accompagne les artistes et qui mettra notamment en vente des œuvres répliques «grandeur domestique» des deux cerfs.

Gagner le cœur des gens

Heureux que l’œuvre soit maintenant arrivée à destination, les deux artistes qui ont imaginé les cerfs et leur signification ont bien hâte de voir l’accueil que réservera la population à leur travail. Jean-François Cooke et Pierre Sasseville ont toutefois pleine confiance en leurs «deux p’tites bêtes».

«Je crois que les gens vont apprécier, parce que ceux qui l’ont vu à l’atelier ou sur le chantier ont beaucoup aimé. Le voir sur papier ou le voir dans le journal, c’est une chose, mais quand on arrive devant et qu’on constate la grosseur, c’est impressionnant. Je pense qu’ils vont adorer», a lancé Cooke, jetant un petit coup d’œil aux deux bronzes qui attendaient de prendre place.

Autour du chantier de la Place Jean-Béliveau, une vingtaine de curieux étaient venus observer l’arrivée de l’imposante œuvre d’art. Tous impressionnés par la grandeur des cerfs et trouvant pour la plupart l’œuvre belle, certains ont toutefois émis des réserves quant aux coûts de 1,1 million $.

«Je trouve ça beau. C’est très impressionnant, mais un peu cher pour tout ça. J’espère juste qu’à ce prix-là, l’œuvre ne sera pas vandalisée par des jeunes», a fait remarquer Marcel Brind’amour.