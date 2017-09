Plusieurs vedettes tournent à Montréal cet automne

Après avoir accueilli cet été plusieurs grosses productions hollywoodiennes, dont le nouveau X-Men, Montréal s’apprête à connaître un automne chargé en matière de tournages américains. Le Journal a appris que des films mettant en vedette Charlize Theron, Seth Rogen et Felicity Jones seront tournés dans la métropole au cours des prochains mois.

L’an passé, les films Brad’s Status (avec Ben Stiller) et Death Wish (avec Bruce Willis) avaient été tournés chez nous de septembre à décembre. Cette année encore, plusieurs stars hollywoodiennes débarqueront en ville cet automne pour tourner dans des films.

Ce sera le cas notamment de l’actrice britannique Felicity Jones - la star du film Rogue One: une histoire de Star Wars - qui sera à Montréal dans quelques semaines pour le tournage de On the Basis of Sex, un drame biographique réalisé par Mimi Leder.

Le film racontera l’histoire vraie de Ruth Bade Ginsberg, une juge à la Cour suprême des États-Unis, qui a lutté toute sa vie pour faire valoir les droits des femmes. Le tournage aura lieu à Montréal de la fin septembre à la mi-novembre.

Plus tard cet automne, ce sera au tour de la star sud-africaine Charlize Theron et du reste de l’équipe du film Flarsky de s’installer à Montréal pour plusieurs semaines.

Dans cette comédie réalisée par Jonathan Levine (50/50), l’acteur et humoriste canadien Seth Rogen se glissera dans la peau d’un journaliste sans emploi qui tente de reprendre contact avec son ancienne gardienne (jouée par Charlize Theron) qui est devenue une des femmes les plus puissantes du monde. Le tournage se mettra en branle à Montréal le 20 octobre, et aura lieu en partie dans les Studios MELS.

X-Men encore en ville

Soulignons que d’autres tournages américains qui ont débuté plus tôt cet été se poursuivront à Montréal pendant une partie de l’automne, dont la superproduction X-Men: Dark Phoenix, qui est encore en ville jusqu’en octobre avec sa pléiade de stars (dont Jessica Chastain, Sophie Turner et James McAvoy).

Après quelques semaines de tournage à Forestville, sur la Côte-Nord, la série télé américaine The Truth About The Harry Quebert Affair (avec Patrick Dempsey) s’installera aussi à Montréal jusqu’en décembre.