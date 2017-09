La première du film «Hochelaga, terre des âmes» se déroulait mercredi soir à Montréal.

Le dernier long-métrage du cinéaste québécois François Girard est présenté dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

On retrouve dans ce film plusieurs acteurs autochtones, mais également Gilles Renaud, Karelle Tremblay, David La Haye, Sébastien Ricard et pour la première fois dans un premier rôle le rappeur et comédien Samian.

«J’incarne le personnage de Baptiste qui est un jeune archéologue. L’histoire se passe pendant un match de football au stade Percival-Molson où un effondrement de terrain se forme et en tant qu’archéologue, le personnage de Baptiste se met à fouiller ce trou-là et ça devient une fresque historique de plus de 750 ans», résume Samian.

«C’est qui est le fun aussi avec le film, c’est d’aller au-delà du 375e de Montréal et de peut-être chercher à se réconcilier avec notre propre histoire», ajoute le comédien et rappeur.

Le film sera en salle prochainement, mais la semaine prochaine il sera présenté du côté du Festival international du film de Toronto.