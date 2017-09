Première édition des prix Duceppe: «Harold et Maude» remporte huit prix

La production Harold et Maude, qui a tenu l’affiche du Théâtre Jean-Duceppe du 5 avril et 13 mai, a récolté 8 des 10 prix Duceppe, dont celui du spectacle de l’année, lors de la première cérémonie de remise de prix, tenue mercredi soir.

Béatrice Picard (Maude) et Sébastien René (Harold), qui vivent une histoire d’amour dans cette adaptation de Colin Higgins, sont tous les deux repartis avec les prix d’interprétation. Le second a aussi décroché le titre de la relève, qui souligne la prestation d'un comédien âgé de moins de 35 ans. La mise en scène d’Hugo Bélanger a également été saluée, de même que les costumes de Marie Chantale Vaillancourt, les éclairages de Luc Prairie et la musique de Ludovic Bonnier.

Nos femmes, une mise en scène de Michel Poirier, est l’autre pièce qui a récolté deux fois les honneurs, dont ceux de découverte de l’année, attribué à Sylvain Marcel pour souligner son premier passage sur les planches de l’institution, et de la meilleure scénographie, remis à Guillaume Lord.

Chaque gagnant a reçu une statuette, assortie d’une bourse de 500 $. Les 10 prix ont été décernés selon les coups de cœur des abonnés du théâtre.