Raccompagner les clients jusqu'à la porte de leur domicile

Laval offrira chaque jeudi et vendredi en soirée un service de raccompagnement à domicile dans un secteur non desservi par ses autobus.

Plus d’une dizaine de systèmes de taxis collectifs sont déjà implantés par la Société de transport de Laval (STL), mais le projet-pilote du quartier Champfleury, dans le secteur de Sainte-Rose, sera le premier à accompagner les clients jusqu’à la porte de leur résidence.

Grâce à ce système, les usagers qui ont à marcher des centaines de mètres entre leur arrêt d’autobus et leur domicile pourront choisir l’option de prendre un taxi grâce à leur titre de transport.

«Avec ce projet, certains seront peut-être tentés de prendre le transport en commun sachant qu’ils n’auront pas à marcher une longue distance», a souligné Guy Picard, directeur général de la STL.

Le taxi du secteur Champfleury n’apparaîtra pas en temps réel sur l’application mobile de la société de transport, mais sur un site web externe qui sera également accessible par mobile. Les passagers de l’autobus pourront donc vérifier l’emplacement du véhicule en ligne.

Le service de raccompagnement sera offert uniquement le jeudi et le vendredi, de 19 h à 3 h, et ce, jusqu’en décembre à des fins d’analyses et de tests.

«Si la demande est là, on ajustera le service», a dit M. Picard.