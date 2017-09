Un ancien avocat de Québec fait face à des accusations

Un ancien avocat criminaliste de Québec a été accusé, mercredi, de possession de pornographie juvénile et d’importation de pornographie juvénile.

Selon l’acte de dénonciation, les faits reprochés à Antoine Gagnon se seraient déroulés entre le 1er mars et le 8 juin 2017 à Québec.

À la suite d’une perquisition effectuée à son domicile, en juin, les policiers du Service de police de la Ville de Québec l’ont arrêté, puis libéré sous promesse de comparaître.

Mercredi, aucun fait entourant ces accusations n’a été énoncé et, d’un commun accord, la procureure aux poursuites criminelles et pénales et l’avocate de la défense, Me Kamy Pelletier, ont convenu de reporter le dossier au 4 octobre prochain pour son orientation.

En effectuant quelques recherches, il a été possible d’apprendre que Gagnon, âgé de 29 ans, a terminé l’école du Barreau en 2015.

Après vérification auprès du Syndic de l’ordre des avocats, il a également été possible d’apprendre que ce dernier a remis sa démission le 1er septembre dernier.