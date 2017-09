Un chien d'assistance refusé par une école

Une mère et la Fondation Mira dénoncent la façon de faire de la direction d'une école secondaire de Repentigny qui refuse le chien d'assistance d'une jeune autiste. L'école avance qu'une éducatrice et un élève auraient peur des chiens.

Cassandra, 14 ans, présente un trouble du spectre de l'autisme, un déficit de l'attention et une déficience intellectuelle légère. Elle devait intégrer l'école avec son chien il y a environ une semaine et demie.

Toutefois, au terme d'une rencontre d'environ deux heures avec la direction, on a dit à la mère et aux deux représentants de Mira que le chien ne pouvait pas être accepté dans l'établissement en raison de la peur d'une éducatrice spécialisée et d'un autre élève.

Pendant cette rencontre, un psychoéducateur a également demandé aux parents de Cassandra pourquoi celle-ci ne prenait pas de médicaments, ce qui a grandement choqué les parents et les représentants de Mira.

«Ils demandaient à ce qu'on justifie pourquoi Cassandra bénéficie d'un chien, pourquoi on utilise ce moyen pour pallier ses difficultés au lieu d'un autre moyen, comme des médicaments», explique Catherine Côté Simard, psychoéducatrice à la Fondation Mira.

«Ils ont leur ami chien, sont moins seuls, font moins d'anxiété. Je veux ça pour ma fille, elle ne va pas bien», de dire la mère de Cassandra, Isabelle Turgeon.

Du côté de Commission scolaire des Affluents, on se défend d'avoir refusé la présence du chien. «Ce qu'on a expliqué à la mère, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient indisposées par la présence du chien, qu'on était pour mettre des mesures en place», affirme Éric Ladouceur.

M. Ladouceur n'était pas présent à la rencontre avec la famille de Cassandra, mais affirme que l'établissement souhaite seulement trouver une façon de faire qui conviendra à tous.

«On a demandé à la mère d'être patiente le temps qu'on mette les mesures en place pour autant satisfaire les gens qui étaient incommodés par la présence du chien», conclut M. Ladouceur.

Depuis 2003, la Fondation Mira donne une centaine de chiens chaque année pour accompagner les jeunes autistes. Il semble que cela aide grandement à diminuer leur niveau d'anxiété.