Un ferrailleur prêt à acheter le pont de Québec pour 12 millions $

Irrité de voir le dossier du pont de Québec traîner en longueur, un ferrailleur de Québec propose d’acheter l’infrastructure historique au prix coûtant du fer, soit 12 millions $.

«Le pont pèse 60 000 tonnes, on a fait nos recherches. Présentement, la ferraille vaut 200 $ la tonne. Le pont vaut 12 millions $ en fer», a expliqué l’un des propriétaires d’A.F. Métal, Jocelyn Faucher qui souhaite devenir un «joueur» dans le dossier.

L’entreprise a d’ailleurs interpellé le gouvernement fédéral et le CN dans une publicité afin que les deux parties s’entendent sur la question.

«Le pont de Québec est-il à vendre? Avis au CN et au Fédéral! Si vous n’arrivez pas à une entente... A.F. Métal est acheteur», peut-on lire.

«Manque de créativité»

«Ils doivent régler ça. S’ils ne veulent plus l’avoir, nous, on va leur faire une proposition. On a des beaux projets pour ce pont-là», a dit M. Faucher, un ex-joueur des Remparts et cofondateur de J’ai ma place.

Soulignant le manque de créativité des deux parties, l’homme d’affaires souhaite faire entendre sa voix dans ce dossier.

«Il faut aller à la pêche! Au moins, on lance une ligne à l’eau», a indiqué celui qui compte notamment proposer de faire du pont un «centre d’observation» payant pour voir les bateaux ou encore la Ville de Lévis.

«Je peux dire que ça serait un attrait touristique incroyable. Ce coin-là va devenir un pôle majeur, le prochain centre-ville de Québec avec le Phare et tout!», a-t-il projeté.

L’homme d’affaires n’écarte pas non plus la possibilité de démanteler la structure s’il elle n’est pas jugée suffisamment sécuritaire.

«Les gens parlent d’un troisième lien. Et bien, le tunnel, on pourrait le faire à la place du pont! Ça se fait un tunnel là! Je suis un homme d’affaires depuis longtemps et un dossier qui traîne, ce n’est pas bon et ça, c’est un dossier qui traîne depuis trop longtemps. Les politiciens, il va falloir qu’ils mettent leur pied à terre», a-t-il conclu.

Coup d'éclat

Ce n’est pas la première fois que la compagnie A.F. Métal fait un coup d’éclat. En février 2016, le ferrailleur proposait d’acheter des trophées Jutra au prix de 100 $ chacun, en marge du tollé suscité par les révélations de pédophilie contre le cinéaste Claude Jutra.

L’entreprise avait alors promis de remettre les profits à une œuvre de charité, en plus de doubler la mise.