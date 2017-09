Un grave accident entre deux poids lourds

Un grave accident a fait deux blessés ce matin sur la route 138, à l'ouest du secteur de Sault-au-Mouton dans la municipalité de Longue-Rive, sur la Côte-Nord. La collision impliquant deux poids lourds est survenue à 10h au kilomètre 635, tout près des Tourbières Lambert.

L’accident s'est produit alors que des véhicules étaient immobilisés dans une zone de travaux sur la route 138 Ouest. Un poids lourd de 53 pieds est arrivé derrière ces véhicules, entrant en collision avec l'arrière du dernier véhicule, un camion de 10 roues.

Le conducteur du poids lourd a été grièvement blessé, on craignait d’ailleurs pour sa vie en début d'après-midi. Il a été transporté dans un centre hospitalier de la région. Le conducteur de l’autre camion impliqué a également été conduit à l’hôpital pour soigner des blessures mineures.

En début d'après-midi, la route était fermée à la circulation dans les deux directions pour une durée indéterminée, et il n’y avait aucun détour possible.

«Les policiers sont sur place. On va faire appel à un technicien en scène d’accident qui va se déplacer sur les lieux. Pour l’instant, la circulation est complètement obstruée. On va procéder le plus rapidement possible pour, au moins, libérer une voie», a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Josée Ouellet.

Des employés du ministère des Transports se trouvaient sur place vers l’heure du midi pour sécuriser les lieux.