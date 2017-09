Une chirurgienne de Sept-Îles lève le drapeau rouge

Marion L'Espérance, qui est chirurgienne générale depuis neuf ans à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, dit constater depuis un long moment une pénurie d'infirmières au bloc opératoire.

Mais depuis quelques semaines, elle sent que plusieurs infirmières n'en peuvent plus à cause des trop nombreux sacrifices qu'elles doivent faire. Certaines infirmières veulent même quitter le bloc opératoire pour d'autres services.

«Étant donné la pénurie et le non-remplacement des départs à la retraite, ces filles-là cherchent à aller travailler ailleurs. Sur 10 infirmières de bloc opératoire qu'on a en ce moment, qui participent à la garde les soirs, la nuit, la fin de semaine, on a quatre filles qui ont [postulé] à des postes à l'extérieur. Une sera libérée pour un poste dans un autre département et les autres le seront éventuellement de façon progressive», a raconté Mme L'Espérance à TVA Nouvelles.

La perte potentielle de la moitié des infirmières du bloc opératoire suscite des craintes chez Marion L'Espérance. L'expertise risque de disparaître quand on sait qu'il faut des années pour acquérir les compétences et les connaissances particulières exigées pour ce travail.

Selon Marion L'Espérance, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord semble avoir perdu la notion de respect des compétences des infirmières dans le traitement des demandes de congés et le non-remplacement des départs.

«Je pense que la direction doit faire un auto-examen de la façon dont la gestion des ressources humaines est faite dans l'ensemble et particulièrement dans le bloc opératoire. Pour connaître bien ces filles-là et la passion qu'elles ont envers leur travail, je ne pense pas que ce soit un problème pécuniaire. Je pense que ce soit un problème de sentir le respect.»

Marion L'Espérance ne croit pas que cette situation entraînera nécessairement une rupture de service ou l'annulation de chirurgies. Elle dit toutefois avoir peur pour l'avenir du bloc opératoire.

Les postes vacants seront remplacés

La direction du CISSS de la Côte-Nord a réagi mercredi. La directrice des ressources humaines, Vicky Lapierre, ne partage pas toutes les craintes exprimées par la chirurgienne Marion L'Espérance, mais se dit sensible aux difficultés que vit le personnel. Elle indique qu’il y a 19 postes d’infirmières au bloc opératoire et qu'ils seront tous pourvus à la suite d'éventuels départs.

«Je vous réitère l’engagement des gestionnaires du CISSS à trouver des solutions. Le souhait qu’on a, c’est de le faire en collaboration avec les équipes, le personnel et les médecins», a-t-elle indiqué.