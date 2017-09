Une nouvelle application qui inquiète les parents

Une nouvelle application web fait fureur auprès des jeunes... mais un peu moins auprès de leurs parents. Sarahah, un réseau social qui permet à ses utilisateurs de commenter des publications de façon anonyme, présente en effet un potentiel de dérapage important.

Devenue en très peu de temps une des applications de messagerie les plus populaires au monde, elle vise principalement les adolescents, une clientèle réputée plus vulnérable.

Elle a été conçue à l’origine pour les entreprises, afin que ses utilisateurs puissent s’en servir comme d’une boîte à idées et y fassent des «commentaires constructifs». Un mandat qui fait tiquer le spécialiste des nouvelles technologies, François Charron.

«Moi, quand j’étais adolescent, j’étais un peu imbécile et je n’étais pas très constructif», a-t-il lancé, sur le ton de l’humour, à LCN.

«Imaginez les dérapages potentiels! Les jeunes s’ouvrent des comptes et vont recevoir des messages anonymes. Clairement, ça ne sera pas de la gentillesse la plupart du temps... Et le pire, c’est que le jeune visé ne pourra même pas se défendre», a-t-il poursuivi, expliquant qu’on ne peut que partager le message, ou bloquer l’utilisateur, mais qu'il est impossible de répondre.

Pour l’éditeur du populaire site www.francoischarron.com, c’est une nouvelle arme de choix pour les intimidateurs. D’où l’importance pour les parents, encore une fois, d’être à l’affut de ce que leurs enfants font avec leurs appareils. «Il faut que vous soyez au courant de ce qu’il y a à l’intérieur des téléphones de vos jeunes», indique-t-il d’abord.

Ensuite, discutez avec eux ouvertement. «Demandez-leur: est-ce que ça te tente d’ouvrir un compte où tu vas te faire dire que t’es pas beau et que t’es gros?» conseille sans détour M. Charron.

«C’est sûr qu’il va y avoir un lot de bêtises et de claques dans le derrière de la tête tout le long» à cause de cette application, selon cet expert, qui estime par là même que son installation est assurément très tentante pour ceux qui souhaitent régler des comptes dans le confort de l’anonymat. Une façon de faire qui peut engendrer des conséquences dramatiques, comme on l’a trop souvent constaté dans le passé.