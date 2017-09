Un engouement qui ne se dément pas

Le Festival Western de Saint-Tite lance ses activités ce soir. Et malgré la pluie qui est tombée sur la ville depuis hier, les festivaliers et les commerçants sont au rendez-vous.

10 000 véhicules récréatifs et 650 000 personnes vont envahir la petite ville de près de 4 000 habitants.

Beau temps mauvais temps, les gens viennent de partout au Québec pour s'imprégner de l'ambiance unique à Saint-Tite.

Des gens de Dolbeau, Sept-Îles, Rivière-du-Loup et Val d'Or ont été rencontré sur la rue jeudi après-midi.

Des gens qui viennent et reviennent année après année.

«Comme je dis à mes chums, il y a deux choses que tu dois absolument voir dans ta vie : Las Vegas et Saint-Tite». «C'est un incontournable !», lance même ce retraité de Val d'Or.

Pour l'organisation, une véritable course contre la montre s'est enclenchée aux grandes estrades pour le spectacle de la légende du country : Alabama.

Ce qui prend normalement plusieurs jours à installer a du se faire ici en 40 heures. «On a d'abord dû laisser la place aux techniciens du rodéo pour installer leurs équipements de son et d'éclairage. On est dans leurs jambes et il ne nous reste pas beaucoup de temps» lance en riant Éric Gauthier de Solotech

Et tout devra être démonté avant 8h00 demain matin question de laisser la place aux compétitions et rodéos.