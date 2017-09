Alex Tyrrell va briguer les suffrages dans Louis-Hébert

Pendant que les candidats de la Coalition avenir Québec et du Parti libéral pour l’élection partielle dans Louis-Hébert se sont retirés, le Parti Vert a annoncé, mercredi, que leur chef Alex Tyrrell briguera les suffrages le 2 octobre prochain.

Tyrrell était également candidat pour les partielles du 29 mai dans la circonscription de Gouin, où Gabriel Nadeau-Dubois a été élu pour Québec Solidaire.

Le chef du Parti vert lancera officiellement sa campagne jeudi lors d’une conférence de presse organisée à Brûlerie Europa.

«Dans cette campagne, les électeurs-trices de Louis-Hébert auront la chance de voter pour un parti fédéraliste de gauche avec un programme bien établi et un leadership solide», a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

«La montée de l'extrême droite à Québec est un problème sérieux qui prend de l'ampleur et qui doit être réglé le plus rapidement possible, a-t-il ajouté. Le gouvernement libéral refuse d'appliquer les lois sur la propagande haineuse décrite dans l'article 319 du code criminel. Le résultat est une montée importante de la présence des groupes et des discours haineux.»