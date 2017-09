Cannabis: les patrons et les syndiqués s’opposent

Tandis que les syndiqués s’opposent farouchement aux tests de dépistage du cannabis à l’approche de la légalisation, les patrons dénoncent les risques accrus d’accident de travail.

«Ça brime le droit des travailleurs [à la vie privée], c’est invasif et aucune méthode ne permet de savoir quand la drogue a été prise et quelle quantité est dans le sang», a soutenu Rima Chaaban, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), jeudi à la Consultation régionale sur l’encadrement du cannabis à Montréal.

Tolérance zéro

La plus grande centrale syndicale au Québec rejette aussi toute politique rigide de «tolérance zéro» dans les milieux de travail, suggérant plutôt au gouvernement de miser sur la prévention.

Pour sa part, le PDG de la Fédération des chambres de commerce, Stéphane Forget, a déclaré qu’il est «utopique de penser que les employeurs auront les moyens de détecter si leurs employés sont sous l’influence du cannabis».

Il réclame davantage d’investissements en recherche pour que des tests plus fiables soient créés, car la Fédération redoute une baisse de la productivité, une hausse de l’absentéisme et des accidents de travail une fois le pot légalisé.

Surtout, elle veut protéger les employeurs de toutes sortes de poursuites advenant un accident de travail avec un employé qui a les facultés affaiblies.

21 ans

À l’instar des médecins spécialistes, la Fédération des chambres de commerce demande elle aussi au gouvernement que l’âge légal pour consommer de la marijuana soit fixé à 21 ans.

«Les plus hauts taux d’accidents de travail se retrouvent chez les jeunes employés, et les études démontrent que les plus grands consommateurs seraient dans la plus jeune génération», a souligné M. Forget.

D’autres groupes de santé publique ont eux aussi demandé que l’âge légal pour consommer du cannabis soit 21 ans, contrairement à 18 ans pour l’alcool et le tabac.

En mode écoute

Présente aux consultations jeudi, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a préféré ne pas s’immiscer dans le débat, précisant qu’elle ne faisait qu’«écouter» pour l’instant.

Mme Charlebois a néanmoins demandé à plusieurs intervenants s’ils craignaient qu’un âge légal plus élevé n’habitue les jeunes à se tourner vers le marché noir.